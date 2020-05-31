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Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции. Однако их использование нужно будет регламентировать, чтобы избежать больших погрешностей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 31 мая.

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Над этим же работают и в других странах, рассказала она в эфире канала «Россия 24». Было бы очень хорошо научиться быстро определять вирус, однако мировой опыт показывает, что с переходом на экспресс-тесты уровень погрешности сразу увеличивается. То есть метод можно использовать, но с оговорками.

Попова подчеркнула, что «бесконечного и безграничного» роста тестирования на коронавирус в России не предполагается, сегодняшних мощностей достаточно.

«Есть определенные цифры, которые мы заложили в методические рекомендации, которые считаем оптимальными для того, чтобы тестировать популяцию», — сказала она.

Ранее 31 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 10,6 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 305 тыс. человек.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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