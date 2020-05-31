Попова заверила в точности системы регистрации причин смерти в России

Система регистрации причин смерти в России — одна из самых точных в мире, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Могу сказать абсолютно точно, <...> что уровень регистрации причин смерти в России — один из самых точных. То есть мы всегда знаем причину с очень высокой вероятностью <...> в связи с историческими традициями, которые дали нам систему диагностики клинической и систему диагностики патологоанатомической», — отметила Попова.

По словам Поповой, каждый умерший в России имеет патологоанатомический диагноз, за исключением особо криминальных случаев. Таким образом глава Роспотребнадзора прокомментировала низкую смертность в России от коронавируса.

27 мая Министерство здравоохранения России утвердило новые методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за коронавируса на основе принципов Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения.

Согласно этим рекомендациям, люди с положительным тестом на коронавирус, но отсутствием симптомов не будут включаться в статистику заболеваемости и смертности. По словам главного внештатного патологоанатома Минздрава, академика РАН Георгия Франка, нельзя считать, что человек скончался от коронавируса, если у него был положительный тест, но отсутствовали проявления болезни и имелись другие заболевания.

При этом Франк указал, что в России проводят вскрытие 98% умерших от инфекционных заболеваний, что позволяет точно установить причину смерти.