Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно носить защитные маски, но необходимо соблюдать социальную дистанцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в воскресенье, 31 мая, опубликован в соцсетях.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала она.

29 мая глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что большинство пляжей в России могут открыться с 1 июля.

По мнению Дегтярева, наибольшей популярностью в этом году среди туристов будут пользоваться такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Он также призвал россиян рассмотреть и такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 405 843 случая коронавируса, зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровели 171 883 человека.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.