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Очевидцы засняли пробившего головой школьные ворота в Дубне лося

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Фото: соцсети
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Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с лосем, оказавшимся на территории Дубны (Московская область). Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Какое-то нашествие лосей, уже второй лось в городе», — написали в комментариях под видео.

Животное пробило головой ворота местной школы. После этого лось начал бегать по школьной территории.

24 мая по центру Петрозаводска гулял молодой лось, это было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. На следующий день его обнаружили на берегу Онежского озера.

Специалисты организовали спасательную операцию: дали животному снотворное и вывезли его в лес. Однако лось не выжил. В региональном министерстве природы сообщили, что животные очень подвержены испугу, у него могло просто остановиться сердце.

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