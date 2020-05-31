В Коми началось ослабление паводковой ситуации

За минувшие сутки в Республике Коми вода отступила от ста домов. По сообщениям МЧС России, паводковая ситуация в республике продолжает стабилизироваться с каждым днем. В свои дома, которые ранее пришлось покинуть из-за подтоплений, возвращаются жители.