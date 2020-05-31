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В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз

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Фото: REUTERS/Vincent West
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Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил премьер-министр Педро Санчес по итогам переговоров с главами автономных сообществ, передает телеканал RTVE.

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По словам премьер-министра, это будет третий этап снятия ограничений, который продлится с 8 по 21 июня. В этот период право принимать решения о снятии или сохранении ограничений перейдет от центральных властей к руководству автономных сообществ.

Голосование по этому предложению в конгрессе депутатов состоится в среду.

Режим повышенной готовности действует в Испании с 14 марта, он продлевался уже пять раз.

В настоящее время в стране реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться к обычной жизни в конце июня.

Испания является одной из самых пострадавших стран от коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometer на 31 мая, в Испании с начала пандемии в общей сложности зарегистрировано более 286 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 27 тыс. пациентов скончались.

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