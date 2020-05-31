Оренбургская прокуратура проведет проверку по факту изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 31 мая.

В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям полицейских и представителей органов опеки. Кроме того, будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетних. Проверяющие также оценят эффективность работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с этой семьей.

По результатам проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних, обеспечение их безопасности и здорового развития.

Видео, на котором полицейские забирают у женщины, живущей в поселке Тюльпанный, троих детей, опубликовано местными СМИ. Женщина начала сопротивляться, в итоге их забрали силой, а на нее надели наручники. По информации авторов видео, поводом стало аварийное состояние дома.

По информации портала «Оренбург Медиа», судебное постановление об изъятии детей не выносилось. При этом семья неоднократно жаловалась на состояние жилища и просила помощи местных властей.