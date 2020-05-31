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«Роскосмос» допустил полеты космонавтов на кораблях Маска

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Фото: РИА Новости/NASA/Билл Ингаллс
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Руководство «Роскосмоса» допускает вероятность того, что российские космонавты в будущем могут летать к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях Crew Dragon производства компании SpaceX и Starliner производства Boeing. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

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Следующий старт пилотируемого корабля Сrew Dragon должен состояться 30 мая

«Всё обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — цитирует Устименко «РИА Новости».

Он также отметил, что в этом случае американские астронавты продолжат по обмену летать на российских кораблях.

Crew Dragon — пилотируемая модификация грузового корабля Dragon, который доставляет грузы на МКС. Первый успешный запуск корабля с астронавтами на борту состоялся 30 мая в 22:22 по московскому времени с мыса Канаверал в США.

Последние девять лет американские астронавты отправлялись на МКС на российских кораблях «Союзах» за плату.

К настоящему времени американцы разработали два пилотируемых корабля — Crew Dragon от производителя SpaceX, главой которой является Илон Маск, и Starliner от Boeing. Теперь доставлять астронавтов США к МКС будут именно они.

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