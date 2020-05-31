Песков рассказал об отказе от рукопожатий из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков из-за ситуации с распространением коронавируса перестал пожимать людям руки в качестве приветствия. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в воскресенье, 31 мая, размещен на сайте vesti.ru.

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о первых симптомах болезни и потере обоняния.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — описал он.

Песков сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса 12 мая. На следующий день в интервью он рассказал, что первые симптомы у него появились, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег.

25 мая его супруга Татьяна Навка сообщила, что Пескова выписали из больницы, однако еще неделю он пробудет на карантине.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 405 843 случая коронавируса, зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

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