В России изменятся правила погашения ипотеки маткапиталом

Россияне смогут гасить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные Банку России организации. Соответствующая инициатива депутатов Госдумы поддержана правительством.

Новую норму намерены поддержать и в профильном комитете парламента по труду и социальной политике, а также в большинстве фракций, где считают ее особенно актуальной в условиях COVID-19. При этом парламентарии отмечают, что необходимо тщательно изучить рынок — чтобы гарантировать, что к средствам не получат доступ организации, работающие с нарушением закона.

С марта 2019 года организациям, неподконтрольным Банку России, запрещено работать с материнским капиталом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами.

Однако, как рассказал «Известиям» один из авторов проекта, депутат от ЛДПР Виталий Пашин, документ не учитывает некоторые нюансы — в частности, из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях.

По его словам, в итоге получилось так, что семьи, которые заключили договоры с этими уполномоченными организациями, сейчас не могут воспользоваться своим правом погашения ипотеки с помощью маткапитала. Сегодня, согласно данным сайта ДОМ.РФ, в России 18 организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по выдаче ипотечных займов. Однако по факту предоставлять эти услуги могут только банки, работающие с ЦБ.