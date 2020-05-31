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Первый урожай яблок планируется собрать в Брянской области

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В этом году на территории Брянской области соберут первый урожай яблок. Как пояснили в правительстве региона, основная цель инвестиционного проекта «Брянский сад» — вырастить для местных жителей экологически чистые и качественные фрукты.

Закладка яблоневого сада велась в Клетнянском районе по современной инновационной технологии с применением системы орошения, которая разработана и успешно используется в Сербии. Колонновидные яблони тоже привезли из Сербии и адаптировали. В сентябре рассчитывают собрать более 500 т яблок разных сортов: Gala, Idared, Granny Smith, Golden Delicious, Red Chief, Fuji. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году у страны хорошие виды на урожай зерновых, она полностью обеспечивает себя основным продовольствием. Лидер добавил, что сбор зерновых в РФ шесть лет подряд превышает 100 млн т.

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