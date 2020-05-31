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Продажу алкоголя ограничат 1 июня в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае введут полный запрет на розничную продажу алкоголя 1 июня. День защиты детей входит в перечень праздников, который официально ограничивает реализацию спиртного.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно региональному закону, торговля спиртными напитками ограничена 1 июня — День защиты детей, 27 июня — День молодежи и 1 сентября — День знаний.

При этом ограничение не распространяется на рестораны и другие места общепита, однако учитывая, что эта сфера сейчас не работает, запрет будет более тотальным, чем обычно.

Между тем в Карелии время продажи алкоголя продлили до 22:00. Ограничения были введены в начале апреля. Продажа алкоголя была разрешена только с 10:00 до 14:00. Позже допустимое время продлили до 16:00, а в конце апреля — до 19:00.

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