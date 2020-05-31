Кадры последствий непогоды в Москве и области опубликовали в соцсетях

Пользователи соцсетей опубликовали кадры последствий непогоды в Москве и Подмосковье. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На размещенных фотографиях и видеозаписях — поваленные и поломанные деревья.

По имеющейся информации, в Москве из-за сильных порывов ветра упали более 10 деревьев. На улице Федосьино в Ново-Переделкино упавшее дерево повисло на проводах, а на Большой Черемушкинской упало на проезжую часть. Пострадавших в результате падения деревьев нет.

Ранее в этот же день сообщалось, что май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, выпало почти три месячные нормы осадков.