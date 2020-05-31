Акцию по снижению аварийности на трассах проводят в Тюменской области

В Тюменской области сотрудники ГИБДД вместе с медиками и представителями дорожных служб проводят акцию «ТрассыБезДТП». Водителей призывают снизить скорость и выполнять требования правил дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции, в 2020 году на федеральных трассах на территории Тюменской области произошло 146 ДТП, в которых погибли 39 человек. Еще 270 человек получили травмы. Наибольшее число аварий произошло на трассе из Тюмени в Ханты-Мансийск, пишет megatyumen.ru.

В рамках акции водителей призовут снизить скорость на дорогах, соблюдать режим отдыха во время вождения, а также соблюдать правила перевозки детей. Кроме того, особое внимание уделят исключению использования мобильного телефона за рулем.