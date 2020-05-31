Продажу алкоголя на один день ограничат в Астраханской области

В Астраханской области 1 июня ограничат продажу алкоголя. Запрет связан с празднованием Международного дня защиты детей.

Под ограничение попадает торговля алкогольными напитками в розницу. За нарушение запрета юридическим лицам грозит штраф до 300 тыс. рублей. Кроме того, у нарушителя могут изъять товар, сообщает «Астрахань-24».

Полиция рекомендует индивидуальным предпринимателям и руководству объектов торговли принять все меры, чтобы не допустить продажу алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют ограничить продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м. Речь идет о точках общепита, расположенных в многоквартирных домах.