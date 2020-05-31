Путин поздравил Российский союз молодежи с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Российский союз молодежи (РСМ) с 30-летием со дня создания организации.

В обращении Путин подчеркнул, что это одна из крупнейших и наиболее авторитетных молодежных организаций страны, которая объединяет тысячи талантливых и трудолюбивых юношей и девушек.

Также российский лидер отметил, что члены организации активно участвуют в реализации социально и образовательно значимых, патриотических проектов.

«Российский союз молодежи — это молодость и дружба, общие мечты и надежды, это отличные возможности для профессионального роста, приобретения уникального опыта командной работы», — приводятся слова поздравления президента на сайте Кремля в воскресенье, 31 мая.

Путин пожелал РСМ успехов и всего самого доброго.

Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» — одна из самых массовых молодежных неполитических некоммерческих организаций России, образованная в 1990 году.

Каждый год в проектах РСМ по всей России участвует 4 млн человек, включая школьников, студентов и предпринимателей. Общая численность членов РСМ — более 115 тыс. молодых человек, сообщается на сайте организации.