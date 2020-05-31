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Машина скорой помощи насмерть сбила мужчину в Брянской области

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В Брянской области проводится проверка по факту гибели пешехода на трассе. Мужчину сбил автомобиль скорой помощи.

ДТП произошло на дороге из Брянска в Новозыбков на территории Выгоничского района. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи ехал с включенными маячками. Транспортное средство совершило наезд на мужчину, который находился на проезжей части, сообщает NASHBRYANSK.RU.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры. 32-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной МАЗ с полуприцепом.

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