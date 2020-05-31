Массовая драка произошла на рынке в центре Петербурга

Петербургские полицейские проводят проверку по факту конфликта на территории рынка «Апраксин двор». Как рассказали в главке, 30 мая поступило сообщение от очевидцев о драке с ножами у дома № 2 по Апраксиному переулку.

Прибывшие на место оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года. Устанавливаются все детали произошедшего. Как напоминает телеканал «78», в конце апреля в потасовке на Дальневосточном проспекте один человек погиб, ещё двое пострадали.

В начале мая камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку на Рязанском проспекте в Москве. Видеоролик запечатлел побоище, в котором приняли участие более 10 человек. Один из участников драки получил удар бейсбольной битой.