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Массовая драка произошла на рынке в центре Петербурга

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Петербургские полицейские проводят проверку по факту конфликта на территории рынка «Апраксин двор». Как рассказали в главке, 30 мая поступило сообщение от очевидцев о драке с ножами у дома № 2 по Апраксиному переулку.

Прибывшие на место оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 21 до 31 года. Устанавливаются все детали произошедшего. Как напоминает телеканал «78», в конце апреля в потасовке на Дальневосточном проспекте один человек погиб, ещё двое пострадали.

В начале мая камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку на Рязанском проспекте в Москве. Видеоролик запечатлел побоище, в котором приняли участие более 10 человек. Один из участников драки получил удар бейсбольной битой.

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