Более 10,6 млн тестов на коронавирус провели в России

В России проведено более 10,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 31 мая.

«По состоянию на 30.05.2020 проведено 10 643 124 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Под медицинским наблюдением находятся 305 тыс. человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции придет осенью и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни.

Она также добавила, что подобные обстоятельства «заставляют нас торопиться с вакцинацией против гриппа, уже в этом сезоне».

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 405 843 случая коронавируса, зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

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