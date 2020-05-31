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В Волгограде полиция начала розыск бросившей сына матери

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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Полицейские разыскивают в Волгограде мать 5-летнего мальчика, которая накануне вечером оставила его с незнакомой женщиной и ушла. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«30 мая, около 21:00, в полицию обратилась 43-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Она сообщила, что полчаса назад во дворе дома по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном буквально 10 минут, пока сходит за покупками, но не вернулась», — говорится в сообщении.

Женщина забрала ребенка домой и позвонила в полицию. Мальчика поместили в детское социальное учреждение, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение матери ребенка.

29 мая сообщалось, что около деревни Дубровки в Подмосковье нашли ребенка между гаражами.

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