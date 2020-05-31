В Новой Москве из-за дождей оказались подтоплены четыре частных дома и 15 участков

В Новой Москве из-за проливных дождей подтопленными оказались четыре частных дома и 15 приусадебных участков.

Подтопления зафиксированы на территории Троицкого и Новомосковского административного округа в семи поселениях, пострадавших нет.

«Всего было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста», — сообщили ТАСС в экстренных службах в воскресенье, 31 мая.

Отмечается, что дожди в столице не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики, аэропорты также продолжают работу в штатном режиме.

26 мая глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что в стране подтоплены почти 500 домов в 13 российских регионах. Отрезаны водой оказались 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы. Жизнеобеспечение населения по стране в целом не нарушено.