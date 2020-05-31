В Колорадо неизвестный протаранил полицейский автомобиль

В американском городе Денвер (Колорадо) автомобиль наехал на полицейскую машину в ходе протестных акций против произвола правоохранителей в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Fox News в воскресенье, 31 мая.

В результате инцидента серьезные ранения получили три полицейских и один мирный житель, виновник с места происшествия скрылся. Автомобиль объявлен в розыск.

Ранее сообщалось об одном погибшем в ходе протестов в американском Индианаполисе (штат Индиана). Также травмы получил сотрудник полиции.

Всего в ходе протестов правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах.

Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

В Миннеаполисе, где начались акции протеста, полицейские применили слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для расчистки улиц.

Комендантский час был введен в Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии, а также в Миннеаполисе, Милуоки, Денвере, Колумбии, Луисвилле и Портленде. Всего под запретом на нахождение на улицах оказались 25 городов в разных штатах.

Массовые протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Участвовавшие в задержании четверо полицейских были уволены со службы еще 26 мая. Сотрудник полиции Дерек Шовин, совершивший акт агрессии в отношении чернокожего жителя, был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.