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Мужчина подорвался во время рыбалки в ЛНР

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Фото: РИА Новости
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Рыбак подорвался на взрывном устройстве у линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР).

Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу.

«На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС ЛНР в воскресенье, 31 мая.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Калиново.

Накануне взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч (ЛНР). В результате инцидента погибли два человека.

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