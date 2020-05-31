Нарколог рассказал о мешающих бросить курить привычках

Для избавления от никотиновой зависимости человеку необходимо менять образ мышления и поведенческие стереотипы. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — цитирует нарколога RT.

По его словам, человеку необходимо определить, какие привычки являются спусковым механизмом для употребления никотина, и избавиться от них. Например, многие курят «за компанию» или после еды.

Кроме того, необходимо желание избавиться от пагубной привычки, отметил Зыков.

В связи со Всемирным днем отказа от табака, который празднуется 31 мая, член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить лечение от никотиновой зависимости в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).