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Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

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Фото: Depositphotos
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Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.

По словам автора книги о безопасности полетов Бена Шервуда, отсутствие обуви на ногах может помешать экстренной эвакуации. Так, 80% катастроф происходят в течение первых трех минут полета или в восемь минут посадки, пишет Express.

Если же человек будет без обуви, то вряд ли он сможет оперативно и безопасно покинуть самолет.

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.

Также сотрудники авиакомпаний призвали никогда не ходить босиком в туалеты самолетов. По их словам, «в 9 из 10 случаев на полу не вода», ведь убирают туалеты только в конце маршрута.

Ранее, в мае, стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета. По ее словам, качество воды там крайне низкое.

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