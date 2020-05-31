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Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 30 мая, объявил о повышении с 1 июня цен на бензин в стране, стоимость которого была самой низкой в мире.

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Данный план осуществляется в связи с дефицитом топлива на НПЗ национальной венесуэльской компании PDVSA, что привело к необходимости импорта топлива, в частности, из Ирана.

На протяжении последних 20 лет стоимость бензина в Венесуэле была символической, эквивалентной около 4 копейкам за литр топлива 95-й марки. Новая цена бензина составит 5 тыс. боливаров, или 1,4 рубля за этот же объем.

Водителям разрешат ежемесячно использовать до 120 литров бензина, а владельцам мотоциклов будет доступно до 60 литров топлива в месяц.

«Это исключительные меры, необходимые для нормализации снабжения [страны бензином] в условиях напряженности, создаваемой североамериканским империализмом. Я прошу у всех венесуэльцев понимания и максимальной поддержки», — цитирует Мадуро Reuters.

20 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

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