Личности ликвидированных боевиков в Сунже установили. Подозреваемые являлись местными жителями. После атаки на правоохранителей СК возбудил дело по двум статьям. В Сунже на несколько часов вводили режим КТО. На окраине города произошла перестрелка. Вооруженные мужчины укрылись в хозпостройке. Здание окружили, бандитам предложили сдаться. В ответ они открыли огонь — боевиков нейтрализовали. Обнаружены боеприпасы и СВУ. По данным Национального антитеррористического комитета, нападавшие намеревались совершить ряд терактов.