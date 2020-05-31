Илон Маск со второй попытки запустил пилотируемый корабль к МКС
Маленький шаг для человечества и огромный — для SpaceX. Илон Маск со второй попытки запустил к МКС корабль с астронавтами. С мыса Канаверал стартовал пилотируемый корабль Crew Dragon. Маск уверен: человечество может гордиться проектом.
Маленький шаг для человечества и огромный — для SpaceX. Илон Маск со второй попытки запустил к МКС корабль с астронавтами. С мыса Канаверал стартовал пилотируемый корабль Crew Dragon. Маск уверен: человечество может гордиться проектом.