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Депутат рады заявила о потребности Украины в российском рынке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.

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Заявление парламентария опубликовано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Депутат критически оценила согласованную правительством страны программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса. Документ, в частности, предусматривает борьбу Украины за расширение квот на рынках ЕС, создание новых рабочих мест в сфере строительства дорог, социальных службах, архивных учреждениях, лесном хозяйстве, курьерской доставке, строительстве жилья, а также увеличение числа дворников.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — указала Королевская.

По ее мнению, не помогут и планы Киева получить расширенные квоты на рынках ЕС, так как для Евросоюза Украина лишь сырьевой придаток.

Также Королевская выступила за снятие экономической блокады с Донбасса, который всегда был основным добытчиком сырья для украинской промышленности.

В декабре аналитики подсчитали убытки Киева от ответных санкций России на ограничения со стороны украинских властей. Так, страна потеряет порядка $31,2 млн (1,3% экспорта) из-за расширения Москвой списка запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров.

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