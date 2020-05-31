Россиянин Александр Волков возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 20 июня

Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках главного карда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории.

Турнир UFC Fight Night 173 состоится в тренировочном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада) 20 июня, передает ТАСС со ссылкой на менеджера россиянина Ивана Банникова.

Изначально бой Волкова и Блэйдса должен был состояться 20 июня в канадском Саскатуне. Однако позже он был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Блейдс имеет серию из трех побед. Его последний поединок состоялся на UFC Fight Night 166 в январе. Тогда во втором раунде американец нокаутировал бывшего чемпиона, бразильца Жуниора дус Сантуса вопреки прогнозам экспертов.

Свой последний на сегодня бой Александр Волков провел в Москве в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163. Тогда россиянин одержал победу над американцем Грегом Харди единогласным решением судей.

Всего на счету у 31-летнего россиянина имеется 31 победа в MMA (20 — нокаутом) и семь поражений. В активе у 29-летнего американца 13 побед (10 — нокаутом) и два поражения. Волков занимает седьмое место в рейтинге организации, а Блейдс — третье.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт рассказал о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.