В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Свое предложение он приурочил ко Всемирному дню отказа от табака, который празднуется 31 мая.

«Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. <...> Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС», — цитирует Менделевича «РИА Новости».

Он отметил, что госпрограммы, направленные на снижение количества курящих в стране, уже показывают свою эффективность. Однако важно, чтобы поликлиники взаимодействовали с такими пациентами не только для профилактики, но и лечения зависимости.

Кроме того, депутат предложил создать альтернативу данным мерам, в частности, сделать абонементы в спортивные залы более доступными или возвращать часть налогов с их стоимости.

27 мая в Роспотребнадзоре рассказали, что у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, а употребление табака повышает риск заражения инфекцией.