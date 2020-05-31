Возбуждено уголовное дело после ликвидации двух боевиков в Ингушетии

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух ликвидированных в городе Сунжа боевиков, планировавших ряд терактов. Об этом сообщает в субботу, 30 мая, Следственный комитет РФ.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что личности злоумышленников установлены.

Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору.

«По данным следствия, 30 мая 2020 года примерно в 15:00 в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по задержанию участников незаконного вооруженного формирования в городе Сунжа неустановленные лица в количестве двух человек с применением имевшегося при себе огнестрельного оружия совершили посягательство на жизнь указанных сотрудников», — говорится в сообщении.

Силовики вели огневой бой со злоумышленниками в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке на улице Демченко. При этом уточняется, что ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал, а боевики были уничтожены ответным огнем.

О спецоперации по ликвидации террористов сообщалось ранее в этот же день. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами безопасности была получена информация о нахождении группы вооруженных бандитов в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжа.

После чего было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении режима КТО в районе.