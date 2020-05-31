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Северный флот России серьезно укрепляется

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Российский Северный флот серьезно укрепляется и модернизируется, пишет газета «Известия». На службу заступают новейшие атомные подводные лодки проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень». В строю самый большой неавианосный корабль в мире – ракетный крейсер «Пётр Великий». К 2022 году расширится группа новейших фрегатов серии 22350. Главные ударные силы Северного флота будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми — «Циркон». Подробности читайте в свежем номере газеты «Известия» и на iz.ru.

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