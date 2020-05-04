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Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.

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«Мы потеряем от 75, 80 до 100 тыс. человек», — сказал Трамп журналистам Fox News, назвав это «ужасной» ситуацией.

При этом 17 апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии пройден и прогнозировал уровень смертности от нее в 60–65 тыс. человек.

Как пишет CNN, прогнозы экспертов еще выше, чем скорректированные предположения Трампа.

По словам сотрудника целевой группы по коронавирусу в Белом доме Деборы Брикс, умереть от заболевания могут от 100 тыс. до 240 тыс. американцев.

Ранее, в воскресенье Трамп сообщил, что разведка не докладывала ему об опасности коронавируса до января. При этом американский лидер вновь возложил ответственность за пандемию на Китай, заверив, что Пекин совершил «ужасную ошибку и пытался ее скрыть».

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США число зараженных коронавирусом превысило 1,1 млн, умерли свыше 67 тыс. человек.

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