МЧС посоветовало выделять отдельную комнату члену семьи с COVID-19

Эксперты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют выделять отдельную комнату зараженному коронавирусной инфекцией, который проходит лечение на самоизоляции.

«Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося [коронавирусом] на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что помещение должно быть непроходным и хорошо вентилируемым.

При отсутствии условий для этого специалисты советуют домочадцам минимизировать контакты с инфицированным, не спать с ним в одном постели, соблюдать дистанцию в два метра и носить средства индивидуальной защиты.

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

В России выявлено более 134,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли свыше 1,3 тыс. пациентов, выздоровели свыше 16,6 тыс.

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