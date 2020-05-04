Трамп высказался за возобновление работы школ и вузов в сентябре

Школы и университеты США должны возобновить занятия в обычном режиме в сентябре. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп 3 мая эфире Fox News.

"Да, я хочу, чтобы они вернулись. Нам нужно, чтобы страна вернулась [к привычному укладу жизни]. Я не хочу, чтобы это продолжалось до бесконечности", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, намерен ли он призвать школы и вузы открыться в сентябре, пишет ТАСС.

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса учебные заведения в США закрыты, как и большинство учреждений. В целом по стране работают только реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки.

16 апреля Трамп объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли свыше 67,6 тыс. пациентов.