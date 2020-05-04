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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

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Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания. Об этом 3 мая заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — отметил глава Минздрава.

При этом он уточнил, что выход на плато не является поводом для ослабления ограничительных мер. По мнению Мурашко, необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность второй волны эпидемии коронавируса в стране.

30 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.

В свою очередь, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что появление вакцины можно ожидать только к концу года.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 тыс человек, скончались более 1,3 тыс. пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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