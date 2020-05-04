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Врач рассказал об агрессивности COVID-19

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Течение коронавирусной инфекции может резко и агрессивно меняться, рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

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В эфире НТВ 3 мая он отметил, что у пациентов с коронавирусом ухудшение состояния может пройти внезапно и радикально.

«Причем пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, без каких-то клинических проявлений, на завтра это уже пациент, который госпитализируется на искусственную вентиляцию легких», ― рассказал специалист.

По его словам, начинается коронавирус с высокой температуры, кашля, затем перетекая в бронхит. Далее вероятно появление тяжелой коронавирусной пневмонии.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не заниматься самолечением в случае возникновения симптомов коронавируса, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

Коронавирус в России

В оперштабе по отслеживанию ситуации с коронавирусом отметили, что даже признаки ОРВИ могут говорить о заболевании COVID-19.

В России выявлено более 134,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли порядка 1,3 тыс. пациентов, выздоровели свыше 16,6 тыс.

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