В пятерку самых доступных автомобилей в России вошли две российские модели

Портал CarsWeek составил рейтинг из пяти самых бюджетных автомобилей в России по состоянию на начало мая, в который вошли две российские модели.

Первое место заняла Lada Granta. Самая дешевая версия этого отечественного автомобиля стоит от 460,9 тыс. рублей.

При этом с учетом акций и скидок, предлагаемых производителем сейчас, приобрести авто можно за 383 тыс. рублей. В комплектации предусмотрены 1,6-литровый 8-клапанный двигатель на 87 «лошадей», подушка безопасности, ABS и еще ряд базовых функций.

На втором месте — схожая по комплектации с Granta модель on-DO японской марки Datsun, также производимая на «АвтоВАЗе». Стоимость седана начинается от 511 тыс. рублей. Немного дороже будет стоить хэтчбек Datsun mi-DO.

На третье место портал поставил Lada Largus. Эта российская модель создана на базе Renault Logan и стоит от 622,9 тыс. рублей.

На четвертом и пятом местах Renault Logan и Sandero. Это седан и хэтчбек, имеющие одну базовую цену — 625 тыс. рублей.

30 апреля были названы самые популярные в РФ автомобили европейских марок. На первом месте по итогам I квартала оказался седан Volkswagen Polo.