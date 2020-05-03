Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС

Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен. Об этом сообщили в Минпромторге.

«В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления. <...> Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы союза. Таким образом, в союзе была введена единая мера», — рассказали в министерстве.

Также в сообщении указано, что для устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в ЕАЭС правительство России отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного.

Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.