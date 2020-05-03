Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен. Об этом сообщили в Минпромторге.
«В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления. <...> Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы союза. Таким образом, в союзе была введена единая мера», — рассказали в министерстве.
Также в сообщении указано, что для устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в ЕАЭС правительство России отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного.
Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен. Об этом сообщили в Минпромторге.
«В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления. <...> Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы союза. Таким образом, в союзе была введена единая мера», — рассказали в министерстве.
Также в сообщении указано, что для устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в ЕАЭС правительство России отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного.
Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.