В Петербурге в первые дни мая родились три двойни

В Санкт-Петербурге в первые дни мая родились три двойни. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщается на сайте администрации города.

Малыши появились на свет в родильных домах № 6, 9 и 17. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил мам и детей, а также поздравил родителей с прибавлением в семействах.

В администрации уточнили, что акушерская служба города приняла ряд мер для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затронутых коронавирусом. Медперсонал проходит еженедельное обследование на наличие инфекции, будущие матери сдают анализы на коронавирус с 38-й недели беременности и при поступлении в роддом.