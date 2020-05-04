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Жителям Коми пообещали бесплатное тестирование на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Система бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию будет доступна жителям республики Коми к июлю, сообщил 3 мая врио глава региона Владимир Уйба.

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По его словам, на данный момент четыре лаборатории в регионе делают платные тесты на коронавирус: три в Сыктывкаре и одна в Воркуте. Кроме того, до конца мая ожидается открытие еще одного учреждения в Ухте.

«Когда это [тестирование на коронавирус] будет можно сделать бесплатно? Я думаю, что не раньше, чем через месяц — два», — приводит слова Уйбы «РИА Новости».

При этом он воздержался от прогнозов относительно окончания эпидемии в республике.

С 1 мая в Коми введен обязательный масочный режим.

коронавирус в России

По последним данным, в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 676 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 107 пациентов, умерли — пять.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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