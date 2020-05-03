РФ открыла доступ к образовательным ресурсам по COVID-19 для других стран

Россия предоставила другим странам доступ к образовательным ресурсам по переобучению медработников для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал в воскресенье, 3 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-24».

«К нам после этого обратились коллеги из других стран, особенно те, которые владеют русским языком, чтобы открыть доступ таким образовательным материалам, мы открыли его для наших коллег, и они могут сегодня познакомиться с ним с нашего сайта», — сказал он.

29 апреля стало известно, что исследователи из Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы собрали датасет, в который вошло более тысячи наборов компьютерных томограмм органов грудной клетки пациентов с рентгенологическими признаками COVID-19. На сегодняшний день это самая обширная и полностью обезличенная база КТ-исследований, аналогов которой нет ни в России, ни в мире. Она доступна для скачивания и может использоваться для разработки сервисов на основе технологий искусственного интеллекта.

15 апреля российское издательство Clever представило первую детскую энциклопедию «Коронавирус» с иллюстрациями знаменитого художника Акселя Шеффлера.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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