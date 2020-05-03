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Лодка с людьми перевернулась в Кировской области

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Фото: МЧС РФ/42.mchs.gov.ru
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На реке Чепца в Кировской области опрокинулась лодка с четырьмя людьми на борту, погибли взрослый и ребенок. Об этом 3 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Фаленском районе днем в воскресенье.

«Еще одного взрослого и ребенка продолжают искать», — приводит сообщение «Интерфакс-Поволжье».

В управлении Следственного комитет области уточнили, что в лодке находились мужчина, женщина и двое малолетних детей. По предварительным данным, они не приходились родственниками друг другу.

Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства случившегося.

22 апреля сообщалось, что в Татарстане перевернулась лодка с рыбаком. По данным очевидцев, мужчина пытался доплыть до берега, но рыбаку не хватило сил.

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