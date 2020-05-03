В посольстве РФ на Украине прокомментировали заявление Киева по Одессе

Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов вместо того, чтобы наказать реальных виновников случившегося. Об этом в воскресенье, 3 мая, рассказали ТАСС в пресс-службе посольства России на Украине.

«Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины. <...> Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве выразили уверенность, что на основе имеющихся в публичном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев можно установить имена тех, кто спланировал и устроил массовое уничтожение людей, и наказать его организаторов и исполнителей. По словам российских дипломатов, украинские следственные и судебные органы осведомлены об этих фактах, однако не предпринимают конкретных действий.

Представителя российского диппредставительства подчеркнули, что правосудие могло бы состояться «в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели». В посольстве добавили, что официальный Киев своим заявлением продемонстрировал желание затягивать следствия и суд по делу 2 мая, и напомнили, что на это указала и наблюдательная миссия ООН по правам человека.

В заявлении украинского ведомства от 2 мая говорится, что Россия отказалась выдать Киеву бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, который, по мнению Киева, мог быть причастен к беспорядкам в Одессе, произошедшим 2 мая 2014 года.

Кроме того, отмечается, что Москва в ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами в 2019 году просила выдать девять человек, которые также якобы причастны к беспорядкам.

Помимо этого, украинские дипломаты заявили, что экстремисты, которые сожгли людей в Одессе, «следовали сценарию российских кураторов».

Также в заявлении говорится, что причиной пожара стали не «коктейли Молотова», которыми радикалы закидали здание, а «внутренние возгорания».

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание. Не давая никому выйти, они открывали огонь по тем, кто пытался спастись из пожара. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

В этом году Россия вновь призвала международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного расследования.

Ранее в ООН и в Совета Европы выражали обеспокоенность бездействием Киева. Правозащитники указали, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии.