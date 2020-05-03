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Легкоатлет Шубенков объяснил выбор Барнаула вместо Москвы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Чемпион мира в беге на дистанцию 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не собирается в будущем покидать свой родной город. По словам российского атлета, он планирует жить в Барнауле, а популярные варианты с Монако или Москвой не рассматривает.

Шубенков рассказал о визите в Ухань осенью 2019 года

«Сейчас я работаю над тем, чтобы потом позволить себе никуда не уезжать из Барнаула, жить здесь на хорошем уровне. Уверен, в нашем городе можно заниматься чем-нибудь интересным ровно также, как и в Москве. Может быть, с меньшим заработком, но над ним я работаю сейчас. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я — за родной город», — сказал Шубенков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Карантин во время пандемии коронавирусной инфекции атлет также проводит дома, в Барнауле. При этом спортсмен однозначно ответил на вопрос о том, может ли представить, что всю жизнь проведет в своем маленьком городе.

«Это в моих планах. Я так и хочу», — подчеркнул он.

Также Шубенков рассчитывает, что после окончания карьеры ему не придется заниматься политикой. В числе возможных неприятных составляющих такой работы он назвал вероятную волну критики в интернете.

«Не хочу туда идти, но ситуации в жизни бывают разные. Допускаю, что пойти придется», — заметил Шубенков.

29-летний бегун — рекордсмен России в беге на 100 м/б (12,92 секунды). Атлет — победитель (2015), вице-чемпион (2017 и 2019) и бронзовый призер (2013) чемпионата мира. В его коллекции также два золота чемпионата Европы (2012 и 2014).

После отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в конце 2015 года Шубенков, как и другие прошедшие допуск представители сборной, выступает в нейтральном статусе. Бегун выступает за спортивный клуб ЦСКА и имеет воинское звание старшего лейтенанта.

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