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Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая
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Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Тренировка воздушной части парада Победы состоится 4 мая. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в Росавиации.

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
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«В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в г. Москва оперативными органами ЕС ОрВД (Единая система организации воздушного движения РФ — Ред.) установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни — 5 и 6 мая)», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что подобные ограничения будут введены при проведении воздушной части Парада 9 мая. Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется в 32 городах Российской Федерации.

16 апреля в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что празднование состоится позже, пока же главное — позаботиться о здоровье людей.

28 апреля стало известно, что в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Калининграда и других.

Также 9 мая в российских городах состоится праздничный салют.

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