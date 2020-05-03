В России зарегистрировали две тест-системы на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье, 3 мая, глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Распространение нового типа коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря в китайском городе Ухань. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира.

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