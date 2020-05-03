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Онищенко призвал расследовать появление коронавируса в Китае

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Dawei
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Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил создать политически беспристрастную международную группу специалистов, которая займется расследованием вопроса о сокрытии данных о коронавирусе Китаем. Об этом он рассказал в воскресенье, 3 мая, в интервью «РИА Новости».

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«Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО (Конвенции о биологическом оружии — Ред.), но, поскольку США из нее вышли, мы можем их не приглашать, а можем и пригласить по доброй воле, поехать на экспертном уровне рассмотреть этот вопрос без политики», — заявил бывший санитарный врач.

Парламентарий отметил, что для США выгоден избирательный подход в том, чтобы Китай признал, что вирус аварийно утек из лаборатории в Ухане, где проводились его исследования, хотя открытые источники уже содержали данные о существовании вируса в природе и его опасности.

Онищенко рассказал, что исследования по выявлению коронавируса проводились в Китае с 2013 года. По его словам, в 2015 году в ходе совместного исследования американских и китайских ученых по синтезу SARS-подобных коронавирусов был создан искусственный вирус. При этом установлено, что он опасен для человека, может напрямую передаваться и не поддается лечению.

Депутат упомянул, что в марте 2019 года тот же профессор, который в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, изложил свои выводы об опасности коронавирусов в медицинском научном издании, доступ к которому открыт. В связи с этим, по мнению Онищенко, следует задать вопрос системам здравоохранения развитых стран: если опасность SARS-CoV-2 была описана еще в начале прошлого года, почему не были оценены риски вспышки этого вируса.

2 мая Разведывательный союз «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) представил доклад, в котором сказано, что Пекин подверг риску другие страны, скрывая информацию об эпидемии и «заставляя врачей замолчать или исчезнуть».

22 апреля госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в том, что они вовремя не сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начавшейся вспышке нового коронавируса. По его словам, даже после уведомления ВОЗ Китай не поделился информацией, которая у него была, а вместо этого скрывал то, насколько опасной была болезнь.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля представили британские СМИ со ссылкой на разведку.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.

Китай подобные версии отвергает и отмечает, что с самого начала оперативно известил страны об эпидемии в конце декабря и предоставил всю необходимую информацию. Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин также заявил, что человечество пока не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.

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