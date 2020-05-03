Очевидцы сообщили о пожаре в Балашихе
В подмосковном городе Балашиха начался пожар. Об этом 3 мая сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.
Возгорание наблюдается в районе микрорайона Железнодорожный. По словам очевидцев, загорелась трава.
Других деталей произошедшего, а также информации о пострадавших не поступало.
Ранее в воскресенье в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск на складе с подсолнечным маслом произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.