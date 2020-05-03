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Очевидцы сообщили о пожаре в Балашихе

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Фото: соцсети
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В подмосковном городе Балашиха начался пожар. Об этом 3 мая сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Возгорание наблюдается в районе микрорайона Железнодорожный. По словам очевидцев, загорелась трава.

Других деталей произошедшего, а также информации о пострадавших не поступало.

Ранее в воскресенье в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск на складе с подсолнечным маслом произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

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